В США рассказали о разногласиях между США и Украиной по поводу урегулирования

У США и Украины не совпадают позиции по порядку решения вопросов урегулирования

Украинские власти настаивают, чтобы территориальным уступкам предшествовало подписание гарантий безопасности, а США требуют обратной последовательности действий. Об этом пишет газета Washington Post.

»[Украинский лидер Владимир] Зеленский и другие высокопоставленные украинские чиновники говорят, что им нужно подписание гарантий прежде, чем приступить к каким-либо территориальным уступкам», — сказано в материале.

По словам неназванного дипломата, американская сторона не хочет подписывать это соглашение, пока не будут согласованы все остальные аспекты, включая территории, по которым согласия пока нет.

«Это своего рода проблема курицы и яйца», — отметил источник.

По итогам трехсторонних переговоров России, Украины и Соединенных Штатов в ОАЭ, состоявшихся 23–24 января, президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что стороны обсуждали план из 20 пунктов и «проблемные вопросы», которых стало гораздо меньше. Однако позиция Киева по территориальному вопросу не изменилась, хотя Кремль неоднократно называл основной именно эту тему. Какие выводы можно сделать после двухдневных контактов в ОАЭ и какую роль Штаты сыграли в переговорном процессе — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Рубио заявил о стремительном изменении ситуации вокруг украинского урегулирования.