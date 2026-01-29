Размер шрифта
Общество

В Москве спасли мужчину, застрявшего в общественном туалете

Shot: в Москве спасли мужчину, который не мог выбраться из общественного туалета
Мужчина едва не остался ночевать в общественном туалете Москвы из-за консьержки. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

Инцидент произошел в Коньково. По данным Telegram-канала, мужчина решил справить нужду в уборной на Профсоюзной улице. Закончив, он попытался выйти, но вскоре понял, что все двери закрыты.

Мужчина испугался, но вызвал спасателей. Специалисты прибыли на место, и, успокаивая россиянина, стали пилить решетку. Вскоре мужчину освободили.

«Медики не зафиксировали физические травмы, но психологические, скорее всего, остались», – сообщается в публикации.

Позже выяснилось, что консьержка в конце рабочего дня должна была проверить все помещения, но не сделала этого и ушла домой.

До этого в Малайзии кошка случайно заперлась в машине, пока ее хозяйка отошла. Женщина оставила ключи внутри и ушла по делам, когда животное нажало кнопку центрального замка.

Владелица пыталась вызволить питомца сама, но сделать это не получилось, поэтому на помощь прибыли спасатели и помогли ей.

Ранее пожарные помогли школьнику, который случайно защелкнул кодовый замок в носу.
 
