Общество

В Сестрорецке восстановили электроснабжение

Забайкин: электроснабжение в Сестрорецке восстановлено
Olha Solodenko/Shutterstock/FOTODOM

Электроснабжение в Сестрорецке восстановлено. Об этом сообщил глава администрации Курортного района Санкт-Петербурга Александр Забайкин в своем Telegram-канале.

«В настоящее время электричество полностью восстановлено», — сказал он.

Чиновник поблагодарил «Ленэнерго» за оперативную работу.

По данным Забайкина, света не было на нескольких улицах. Он уточнил, что под отключение попали Приморское и Дубковское шоссе, 38-й квартал, улица Токарева, Инструментальщиков, Мосина, Восково, ЖК «Рай в шалаше» и СНТ «Разлив».

До этого Забайкин заявил, что в городе произошло техническое отключение подстанции. Он сообщил со ссылкой на «Ленэнерго», что восстановительные работы займут около полутора часов.

29 января Telegram-канал «Осторожно, новости» писал, что жители Сестрорецка остались без света и воды. Люди жаловались не только на отсутствие водо- и электроснабжения, но и на проблемы со связью и невозможность «дозвониться в аварийку».

24 января в Московской области из-за аварии на трубопроводе без тепла и горячей воды остались почти четыре тысячи жителей. Как сообщала пресс-служба региональной прокуратуры, в городе Жуковском коммунальная авария затронула несколько десятков многоэтажек.

Ранее в Приморье тысячи абонентов остались без света из-за аварии на подстанции.
 
