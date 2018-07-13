В США предъявили обвинения по «российскому делу» 12 разведчикам

Министерство юстиции США сообщило, что 12 российским разведчикам предъявлены обвинения во взломе компьютерных сетей кандидата в президенты США на выборах 2016 года Хиллари Клинтон, а также Демократической партии США.

Об этом сообщает Reuters.

Как заявил заместитель министра юстиции США Род Розенстайн, указанные должностные лица устанавливали программное обеспечение, чтобы шпионить за пользователями. По его данным была украдена информация 500 тысяч избирателей.

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Также Розенстайн сообщил, что обвиняемые создавали фейковые страницы, которые публиковали незаконно полученную информацию начиная с июня 2016 года.

Расследование о предполагаемом факте вмешательства России в выборы в США в 2016 году ведется офисом спецпрокурора Роберта Мюллера. Россия отрицает вмешательство в американские президентские выборы и сговор Москвы с предвыборным штабом президента США Дональда Трампа.

В феврале офис Мюллера выдвинул обвинения против 13 россиян и трех российских компаний по делу о «вмешательстве» в выборы.