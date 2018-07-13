Трамп: мигранты оказывают негативное влияние на культуру Европы

Президент США Дональд Трамп заявил, что считает влияние мигрантов на культуру Европы негативным, передает CNN.

«Я думаю, что это меняет культуру. Я думаю, что это очень негативное явление для Европы. Я думаю, что это очень негативно», — сказал Трамп.

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Глава государства также сказал, что считает Европу местом, которое хорошо знает, и назвал происходящее «жесткой ситуацией», упомянув о терактах, которых он, по собственным словам, видит много.

Ранее сообщалось, что суд США обязал вернуть малолетних мигрантов в семьи. Также сообщалось, что в США начали применять ДНК-тесты для воссоединения мигрантов с детьми.