Керимов прибыл на первое заседание Совфеда после возвращения в Россию

Сенатор Сулейман Керимов, которого ранее французские власти обвиняли в отмывании денег, прибыл на первое заседание Совета Федерации после своего возвращения в Россию. Об этом сообщает РИА «Новости».

В конце июня стало известно, что во Франции с Керимова сняли все обвинения. Позднее ему вернули российский паспорт.

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Спикер Совфеда Валентина Матвиенко поздравила сенатора с возвращением и назвала его «французским сидельцем».

«Мы искренне рады, что вы сумели доказать свою невиновность, что вы не сбежали и не струсили», — добавила она.

На время следствия Керимов оставался на свободе, поскольку за него был внесен залог в размере €40 млн.