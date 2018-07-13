Мун Чжэ Ин заявил о желании Ким Чен Ына сделать из КНДР «нормальную страну»

Северокорейский лидер Ким Чен Ын продемонстрировал, что хочет превратить КНДР в «нормальную страну». Об этом заявил южнокорейский президент Мун Чжэ Ин, передает агентство «Ренхап».

Он также призвал все стороны в рамках корейского кризиса стремиться с денуклеаризации Корейского полуострова.

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«Я встречался с председателем Ким Чен Ыном дважды. Ким действительно хочет покончить с идеологической конфронтацией и превратить КНДР в нормальную страну», — сказал Мун Чжэ Ын.

«Если председатель Ким Чен Ын сдержит свое обещание по денуклеаризации, он сможет привести свою страну к процветанию», — добавил он.

Ранее КНДР отказалась создавать совместную с США рабочую группу.