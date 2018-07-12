Дуда: Польша ожидает от Украины шагов по дегероизации членов УПА
Польский президент Анджей Дуда заявил, что Польша ожидает от Украины шагов по дегероизации деятелей УПА. Об этом сообщает РИА «Новости».
По его мнению, Роман Шухевич и Степан Бандера являются преступниками, которые ответственны за преступления против народа Польши.
Он также добавил, что необходимо выяснить историческую правду об отношениях поляков и украинцев.
Ранее премьер-министр Матеуш Моравецкий заявил, что примирение между украинцами и поляками возможно только в случае признания «правды» о Волынской резне.
Степан Бандера был одним из главных инициаторов создания Украинской повстанческой армии (УПА), целью которой провозглашалась борьба за независимость Украины.
В конце 2014 года Верховный суд России признал экстремистской организацию «Украинская повстанческая армия» (УПА) и запретил ее деятельность на территории страны.