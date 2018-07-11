МИД России назвал НАТО «бесполезным военным блоком»

В МИД России отреагировали на заявления НАТО в адрес Москвы. Соответствующее сообщение размещено в твиттере внешнеполитического ведомства.

Саммит стран — членов НАТО проходит 11-12 июля в Брюсселе. В коммюнике, обнародованном по итогам переговоров, содержится, в том числе, призыв к России вывести войска из Украины, Молдавии и Грузии.

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«Пока бесполезный военный блок #НАТО обвиняет нас в провокационной деятельности и продолжает скрежетать зубами в Брюсселе, мы готовимся смотреть #ЧМ2018», — говорится в комментарии российского МИДа.

Ранее в Совфеде прокомментировали заявление НАТО об отношениях с Россией.