В Греции назвали высылку российских дипломатов «конкретным инцидентом»

Чиновник в греческом правительстве заявил, что высылка российских дипломатов с территории страны не связана с взаимоотношениями двух стран. Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам источника, действия греческих властей связаны с «конкретным инцидентом».

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«Я должен сказать, что это не имеет ничего общего с нашими более широкими отношениями с Россией», — сказал источник.

Он также напомнил о поведении Греции в ситуации с отравлением в Солсбери экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, когда Афины не высылали российских дипломатов.

Ранее в Греции подтвердили, что примут меры в отношении российских дипломатов.