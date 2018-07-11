Трамп прилетел в Бельгию, но руководство страны его не встретило

Президент США Дональд Трамп прилетел в Бельгию с визитом, однако руководство страны не смогло его встретить. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на местные СМИ.

Уточняется, что самолет американского президента приземлился на военном аэродроме неподалеку от Брюсселя. Там его встретила глава протокольной службы бельгийского МИДа Франсуаза Гюстен. От американской стороны на аэродроме присутствовали посол США в стране Рональд Гидвитц, постпред США при НАТО Кэй Бэйли Хатчинсон и постпред при ЕС Гордон Сондланд.

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В то же время король Бельгии Филипп и глава МИД Дидье Рейндес находились в Санкт-Петербурге и болели за сборную страны на чемпионате мира по футболу. Бельгийский премьер Шарль Мишель также уехал болеть за национальную команду, но в валлонскую коммуну Брен-ле-Конт.

Ранее сообщалось, что перед визитом Трампа в Великобританию там стала популярной песня об «американском идиоте».