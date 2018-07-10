Министр юстиции Чехии ушла в отставку спустя 12 дней после назначения

Чешский министр юстиции Татьяна Мала приняла решение уйти в отставку на фоне обвинений в обнаруженном в ее дипломных работах плагиате. Об этом пишет Lidove noviny.

По словам министра, информация о плагиате не соответствует действительности. Она подчеркнула, что СМИ раздули эту историю.

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«Против меня ведется кампания, и поэтому я решила не препятствовать работе недавно назначенного правительства», — заявила Мала.

Она предположила, что за этими обвинениями может стоять желание оппозиции дискредитировать политическое движение, во главе которого находится председатель правительства Андрей Бабиш.

Ранее сообщалось, что чешский миллиардер Андрей Бабиш был повторно назначен на должность премьер-министра страны.