Трамп предложил кандидатуру на свободное место в Верховном суде США

Американский президент Дональд Трамп предложил рассмотреть Бретта Кавано в качестве кандидатуры на свободное место в Верховном суде США. Об этом сообщает NBC.

Согласно имеющей информации, Кавано был членом команды спецпрокурора, которая занималась расследованием внебрачной связи бывшего президента США Билла Клинтона и Моники Левински.

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«Президент Трамп выдвинул кандидатуру судьи федерального апелляционного суда Бретта Кавано в качестве следующего судьи Верховного суда США», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что Стивена Миллера, который является советником американского президента Дональда Трампа, оскорбили после приобретения ужина в ресторане.