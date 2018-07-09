Порошенко прокомментировал возможность обмена Вышинского на Сенцова

В преддверии переговоров с руководством ЕС в Брюсселе президент Украины Петр Порошенко прокомментировал перспективы возможного обмена Олега Сенцова, который был осужден в России за организацию терактов в Крыму, на руководителя портала РИА «Новости» Украина Кирилла Вышинского, передает РИА «Новости».

«Мы сделаем все возможное», — ответил он на соответствующий вопрос о возможном обмене.

Порошенко находится в Брюсселе, куда прибыл на переговоры с руководством ЕС, которые пройдут в здании для приема высокопоставленных делегаций Евросовета. Порошенко в Брюсселе встретил глава Евросовета, протокольная часть начала переговоров ограничилась фото- и видеосъемкой. Аналогичные переговоры в последний раз проходили в подобном формате после вступления в силу соглашения об ассоциации в 2016 году.