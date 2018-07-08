В Южной Корее выразили надежду на продолжение конструктивных переговоров США и КНДР

Глава южнокорейского внешнеполитического ведомства Кан Гён Хва выразила надежду на дальнейшие конструктивные консультации между КНДР и США и заявила о готовности своей страны оказать необходимое содействие для реализации полной денуклеаризации Северной Кореи. Об этом сообщает NHK.

Как отмечается, она сделала такое заявление на пресс-конференции после встречи со своим коллегой из Японии Таро Коно и госсекретарем США Майком Помпео.

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«Мы надеемся, что за саммитами и последним визитом госсекретаря США Помпео (в КНДР. — Газета.Ru) последуют конструктивные и продуктивные консультации между США и Северной Кореей», — сказала Кан Гён Хва.

Она добавила, что санкции против Северной Кореи будут действовать до ее полной денуклеаризация.

Ранее Помпео по итогам визита в Северную Корею заявил, что власти КНДР подтвердили приверженность завершению денуклеаризации.