Time рассказал о близости взглядов Трампа и Путина

Президент США Дональд Трамп и президент России Владимир Путин проведут саммит в Хельсинки, однако отношения двух стран после этого не изменятся, пишет Time.

Издание отмечает, что при всех политических особенностях Трампа его личные отношения с Путиным являются самыми своеобразными из всех, так как он имеет слабость к «силачам» XXI века, среди которых президент России остается господствующим типажом.

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Путин и Трамп соглашаются по ряду ключевых геополитических вопросов, продолжает Time. Лидеры согласны с тем, что США необходимо снизить свое присутствие в Сирии, оба открыто оспаривают полезность НАТО, и оба хотели бы видеть мир на Ближнем Востоке, говорится в материале.

Если бы не обстановка вокруг Трампа, то восстановление отношений между Вашингтоном и Москвой, имело бы существенный геополитический смысл, добавляет издание. Кроме того, Китай представляет для России гораздо большую стратегическую проблему, нежели США.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил в преддверии встречи с президентом России Владимиром Путиным в Хельсинки, что «все будет прекрасно».