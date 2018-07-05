Тимошенко обвинила Порошенко в попытках сорвать президентские выборы

Лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко обвинила президента Украины Петра Порошенко в попытках сорвать президентские выборы в стране. Об этом сообщает РИА «Новости».

По ее словам, Порошенко планирует начать «большую войну» на территории Украины.

Она также добавила, что с помощью эскалации конфликта в Донбассе, Порошенко намерен ввести в стране военное положение и отменить президентские выборы.

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Однако, Тимошенко подчеркнула, что данный план не поможет Порошенко вновь стать президентом Украины.

Ранее Тимошенко объявила, что будет бороться за пост президента Украины на выборах в 2019 году.

По ее словам, она уверена в своей победе.