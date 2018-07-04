Путин встретился с врио губернатора Приморского края

Перепродажа квот на вылов рыбы бьет по экономике Приморского края, заявил врио губернатора региона Андрей Тарасенко на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным, отметив, что с рыбным промыслом в Приморье «беда полная».

«С рыбой, конечно, тоже навожу порядок, но беда полная. В 2004 году было распределение, все были в одинаковые рамки поставлены. Сегодня происходит перепродажа (квот). Я живу морем, а у меня рыба уходит. Уходит, потому что появляются богатые, скупают (квоты), и результат — у меня скоро рыбы не будет, потому что вся будет или в Москве, или на северах. Получается, я теряю этот промысел»,- цитирует Тарасенко РИА «Новости».

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Он отметил, что похожая ситуация происходит с крабом. «Сегодня вдоль побережья у всех немного краба есть, и получается, что это содержит поселки. Сейчас говорят, что надо отдать 50%»,- сказал Тарасенко.

Глава государства уточнил о 50% чего идет речь. Тарасенко пояснил, что говорит о ранее распределенной квоте.

«Но угольщики или нефтяники не отдают же свое месторождение, когда приходит новая команда, продолжают разрабатывать. Надо поднимать, к примеру, налог, поднимать плату. Согласен, что это надо сегодня делать, но забирать и отдавать на новый аукцион — нельзя. Они же выработали всю эту систему, создали, сделали», — сказал Тарасенко.

«У меня получится вообще оголенная экономика, то есть скоро и краба не будет, потому что в поселках нет сегодня таких денег, с которыми можно выйти и купить на аукционе (квоты). В свое время в 2004 году хорошо сделали, распределили, а теперь идет такое перераспределение. Потерять это все (доходы) нельзя», — добавил он.