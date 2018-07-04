Король Иордании передал послание Владимиру Путину

Глава иорданского внешнеполитического ведомства Айман ас-Сафади передал через своего российского коллегу Сергея Лаврова устное послание от короля Абдаллы II президенту России Владимиру Путину. Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам Аймана ас-Сафади, король Иордании передает российскому президенту «теплые» слова приветствия.

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«Действительно, король отмечает, что наши отношения развиваются хорошо, и они основаны прежде всего на честности, дружбе и открытости», — сказал Айман ас-Сафади.

Он добавил, что двусторонние отношения между странами способствуют установлению мира в регионе.

Ранее помощник российского президента по внешней политике Юрий Ушаков рассказал, что в послании, переданном Владимиру Путину от лидера КНДР Ким Чен Ына, речь шла о поддержании контактов на высшем уровне.