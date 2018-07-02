Южная Корея включила 250 кандидатов в список для встречи разделенных семей

Южнокорейский Комитет Красного креста включил 250 семей в предварительный список для участия во встречах между разделенными войной родственниками из Южной Кореи и КНДР, передает РИА «Новости».

Встречи разделенных войной семей состоятся 20-26 августа.

Включенные в список кандидаты были отобраны из 500 семей на основании их состояния здоровья и желания встретиться с родными, проживающими в КНДР.

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Ранее сообщалось, что группа американских чиновников встретилась с северокорейскими коллегами в демилитаризованной зоне на границе КНДР и Южной Кореи.

Представители двух стран обсудили реализацию договоренностей, достигнутых в ходе саммита с участием президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына 12 июня.