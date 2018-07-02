Песков рассказал о «региональном срезе» в работе Путина

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков рассказал, что в первой половине этой недели Владимир Путин будет заниматься региональной проблематикой. Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам Пескова, у главы государства намечена встреча с губернатором Новосибирской области Андреем Травниковым 2 июля.

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«Сегодня (2.06) и первую половину этой недели президент в ряде вопросов сконцентрируется на работе по региональной проблематике», — сказал Песков.

Он добавил, что российский лидер проведет насколько встреч и внутренних совещаний. При этом Песков подчеркнул, что такой формат работы является для президента традиционным. Он заметил, что в работе Путина «региональный срез» является обширным по содержанию и постоянным.

Ранее Путин дал поручения по итогам проведенной «прямой линии».