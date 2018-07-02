Болтон: в США отбросили «риторическую оппозицию» Асаду

Центральным элементом для американского лидера Дональда Трампа в предстоящем саммите России и США станет «будущее Сирии и попытка приобщить Россию к партнерству с Соединенными Штатами по вытеснению Ирана с сирийской территории. Об этом в эфире CBS News рассказал Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон.

Болтон заявил, что в Вашингтоне отказались от «риторической оппозиции» президенту Сирии Башару Асаду.

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«Я не думаю, что Асад является стратегическим вопросом. Я думаю, что Иран — стратегический вопрос», — сказал Болтон в интервью американскому телеканалу.

Болтон рассказал, что установленная повестка саммита в Хельсинки Трампа и Путина включает в себя расширенную встречу тет-а-тет, однако не предоставил каких-либо подробностей личной встречи двух лидеров.

«Никто не знает, что сделает Трамп, когда он будет в кабинете с Путиным. Это касается практически всех вопросов», — сказал высокопоставленный чиновник.

В настоящее время в Сирии располагается около двух тысяч американских военных, однако Трамп заявлял, что намерен вернуть войска в США.

Ранее в Кремле удивились сообщениям СМИ о желании Трампа заключить с Путиным сделку по Сирии.