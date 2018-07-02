Трамп поздравил Лопеса Обрадора с победой на выборах президента Мексики

Президент США Дональд Трамп в своем твиттере поздравил кандидата от коалиции левых сил Андреса Мануэля Лопеса Обрадора с победой на выборах мексиканского президента.

«Поздравляю Андреса Мануэля Лопеса Обрадора с тем, что он стал следующим президентом Мексики. С нетерпением жду начать работать с ним. Предстоит сделать многое из того, что пойдет на пользу и США, и Мексике!» — написал американский президент.

Ранее сообщалось, что Лопес Обрадор стал лидером президентских выборов в Мексике. Его соперник Хосе Антонио Мид от правящей партии признал поражение и поздравил его с победой.