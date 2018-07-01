Болтон не считает встречу Путина и Трампа поводом «падать в обморок»

Советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что не считает отношение Трампа к России «слишком мягким», сообщает РИА «Новости».

По мнению Болтона, высказывания Трампа относительно России и НАТО, которые критики американского президента расценили как похвалу Путину, не должны никого смущать.

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«Не думаю, что это повод падать кому-то в обморок», — заявил Болтон.

Советник полагает, что смысл двухсторонней встречи должен сводиться к тому, чтобы лидеры в ходе дискуссии нашли перспективы для развития отношений.

«Основной смысл проведения двусторонней встречи между Трампом и Путиным таков: пусть они обсудят вопросы и посмотрят, где может быть пространство для прогресса или где этого пространства нет совсем», — сообщил Болтон.

Встреча президентов России и США пройдет 16 июля в Хельсинки.

Ранее сообщалось, что российские и финские дипломаты обсудили аспекты встречи Путина и Трампа.