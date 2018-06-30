Матвиенко прокомментировала решение ЕС по мигрантам

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что лидеры стран-членов Евросоюза не пришли к серьезным договоренностям по миграционной проблеме. Об этом сообщает РИА «Новости».

По ее словам, «крен обсуждения» миграционной проблемы в Европе является «неверным».

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Она также добавила, что лидерам ЕС стоит разобраться в причинах миграционного кризиса, а не открывать «новые концентрационные лагеря для беженцев».

Ранее постоянный представитель России в ЕС Владимир Чижов заявил, что решение лидеров стран-членов Евросоюза по миграционной проблеме является «рыхлым».

Он также подчеркнул, что во многих странах ЕС проблема миграции является одной из самых болезненных во внутриполитическом плане.