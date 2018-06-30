Матвиенко прокомментировала решение ЕС по мигрантам
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что лидеры стран-членов Евросоюза не пришли к серьезным договоренностям по миграционной проблеме. Об этом сообщает РИА «Новости».
По ее словам, «крен обсуждения» миграционной проблемы в Европе является «неверным».
Реклама
Она также добавила, что лидерам ЕС стоит разобраться в причинах миграционного кризиса, а не открывать «новые концентрационные лагеря для беженцев».
Ранее постоянный представитель России в ЕС Владимир Чижов заявил, что решение лидеров стран-членов Евросоюза по миграционной проблеме является «рыхлым».
Он также подчеркнул, что во многих странах ЕС проблема миграции является одной из самых болезненных во внутриполитическом плане.