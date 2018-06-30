Меркель заключила соглашение с 14 странами о возвращении мигрантов

Немецкий канцлер Ангела Меркель заключила соглашения об ускорении процедуры возвращения мигрантов, которые пытаются попасть на территорию Германии, с властями 14 стран, передает dpa.international.

Сообщается, что Меркель сообщила о деталях соглашения в письмах к лидерам Социал-демократической партии Германии (СДПГ) и Христианско-социального союза (ХСС).

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В частности, в соглашении говорится о том, что ранее зарегистрировавшиеся в других странах ЕС лица, которые прибывают в Германию в поисках убежища, должны быть доставлены в более крупные «якорные центры» для регистрации.

Ранее сообщалось, что СМИ США обвинили Меркель в «разрушении Евросоюза»‍.