Лавров выразил интерес к Brexit в свете роли Лондона для ЕС и России

Министр иностранных дел России Сергей Лавров говоря о Brexit в интервью британскому телеканалу Channel 4 назвал «интересной» ситуацию, когда Евросоюз покидает страна, определяющая политику организации по отношению к России.

«Подумайте, это интересная ситуация: страна, покидающая ЕС, определяет политику союза по отношению к России. Они бегали по европейским столицам и призывали: вы должны выслать российских дипломатов. Некоторые так и сделали, некоторые нет», — сказал Лавров.

По его словам, в частных разговорах дипломаты из стран, выславших российских представителей, заявили, что им не предоставили доказательств вины России в деле об отравлении бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери в Солсбери, а решения основывались на публичных заявлениях британских официальных лиц.