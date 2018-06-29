Пушков: Хельсинки идеальное место для встречи Путина и Трампа‍

Глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков в твиттере заявил, что столица Финляндии является идеальным местом для проведения встречи президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа.

По его словам, город Хельсинки является идеальным местом для проведения спокойных переговоров.

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Он также подчеркнул, что пришло время выводить отношения России и США из «опасного тупика».

Ранее сообщалось, что Трамп надеется, что встреча с Путиным сократит напряженность в отношениях двух стран.

Также стало известно, что встреча Путина и Трампа состоится 16 июля в Хельсинки.