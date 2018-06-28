В Совфеде рассказали, почему Лондон боится встречи Путина с Трампом

Член комитета Совета Федерации по международным делам Олег Морозов заявил, что британцы переживают из-за необходимости выполнять собственные обязательства в качестве членов НАТО, передает НСН.

«Я не верю, конечно, что встреча Путина и Трампа может каким-то образом кардинально повлиять на существование НАТО. Скорее Великобритания, в первую очередь, а возможно и другие страны НАТО, опасаются другого – что возможное сближение или, по крайней мере, контакты и сотрудничество между Россией и США сделают позицию США в отношении своих европейских партнеров еще более жесткой, особенно в экономическом плане и в плане НАТО тоже.

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Трамп может более жестко настаивать на своей формуле, которая уже известна: «платите столько, сколько должны за свою безопасность, и не рассчитывайте только на США». Этот курс Трампа на двустороннее партнерство по всему миру и некий новый эскиз того, что принято называть атлантической солидарностью, конечно, очень пугают, в первую очередь, Великобританию, потому что она сегодня в мире пытается играть роль главного ненавистника России. Хотя по большому счету ей эта роль никак не по плечу. С этим и связаны эти опасения», — сказал Морозов.

В Великобритании испугались последствий предстоящей встречи президентов США и России для НАТО, сообщает газета The Times. По данным источника, в британском правительстве всерьез обеспокоены тем, что по итогам переговоров Путина и Трампа США могут отказаться от ряда военных обязательств перед Европой, что может привести к снижению обороноспособности европейских членов Североатлантического альянса. В Лондоне опасаются, что это в свою очередь может поставить существование альянса под угрозу.