Болтон: Трамп и Путин понимают важность диалога между Россией и США

Президенты США и России Дональд Трамп и Владимир Путин понимают важность налаживания диалога между Москвой и Вашингтоном для содействия глобальной стабильности, передает РИА «Новости» заявление советника президента США по нацбезопасности Джона Болтона.

«Если смотреть на возможные области сотрудничества, то и президент Трамп, и президент Путин считают, что надо обсуждать, надо вести дискуссии по общим вопросам и выявлять области сотрудничества. Потому что наши двусторонние отношения влияют на стабильность во всем мире», — сказал Болтон.

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По его словам, «нет ничего необычного во встрече в верхах», потому что Трамп проводит переговоры со многими мировыми лидерами.

Ранее сообщалось, что европейские дипломаты обеспокоены тем, что президент США Дональд Трамп может встретиться с президентом России Владимиром Путиным до саммита НАТО в Брюсселе.