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В Госдуме высказались о нормализации отношений с Западом

Депутат Журова сочла вопросом времени нормализацию отношений России и Запада

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Павел Бедняков/РИА Новости

Депутат Государственной думы Светлана Журова назвала вопросом времени нормализацию отношений России и Запада. В беседе с «Лентой.Ru» она напомнила о периоде распада СССР, когда стороны связывали дружеские отношения.

По словам парламентария, с «народом Запада» можно и нужно выстраивать диалог, поскольку простые люди «от нас не отказываются» и не хотят конфронтации.

«Так что вопрос времени, когда политики наиграются и поймут, что надо дружить. Я в это верю, в любом случае», — сказала Журова.

Она напомнила, что с советских времен стороны находились в постоянной конфронтации, однако после распада СССР ситуация изменилась, был период дружбы, экономического взаимодействия и выгодных совместных проектов.

До этого Владимир Путин заявил о готовности России укреплять добрые отношения со всеми странами, с мировым большинством. Он подчеркнул, что Москва не отказывается и от диалога с Западом.

Ранее Лавров заявил, что исход выборов в США не повлияет на их желание нанести поражение России.

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