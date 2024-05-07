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Кадыров обнял Медведева

Глава Чечни Кадыров обнял замглавы Совбеза РФ Медведева

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Телеграм-канал «Kadyrov_95»

Глава Чечни Рамзан Кадыров обнял замглавы Совета безопасности России Дмитрия Медведева после церемонии инаугурации президента РФ Владимира Путина. Кадры публикует Telegram-канал RIA_Kremlinpool.

«Кадыров обнял Медведева», — говорится в подписи.

До этого сообщалось, что Кадыров посетил инаугурацию президента России, которая проходила в Кремле. Церемония инаугурации началась в 12:00 по московскому времени в Кремле. Знаменосцы роты почетного караула Президентского полка внесли государственный флаг России и штандарт президента. Вслед за ними военнослужащие Президентского полка внесли из Владимирского зала знак президента и специальный экземпляр Конституции России, которые председатель Конституционного суда Валерий Зорькин поместил на трибуне, где Путин принял присягу.

Путин торжественно вступает в должность пятый раз в жизни. Новый срок правления продлится до 2030 года.

Ранее стало известно, что на инаугурации Путина впервые присутствует ребенок.

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