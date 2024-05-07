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Михалков раскритиковал депутата Госдумы, подавшего в суд на ветерана СВО

Режиссер Михалков усомнился в правомерности суда депутата Семигина и участника СВО

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Светлана Шевченко/РИА Новости

Председатель Союза кинематографистов РФ, народный артист и режиссер Никита Михалков усомнился в правомерности суда депутата Госдумы Геннадия Семигина и военного блогера и ветерана СВО Евгения Рассказова. Об этом пишет Tsargrad.tv.

На сайте организации, возглавляемой депутатом, вышел пост за подписью Семигина, где заявлялось, что батальону «Ахмат» якобы пришлось силой загонять солдат ВС РФ на поле боя. Семигин заявил, что портал был взломан и он сообщение не размещал, а Рассказов счел слова депутата отговоркой.

«Обозвал депутата, сказал, что тот вертится как уж на сковородке. Господин Семигин обиделся. Конечно, обидно, когда тебя обзывают», — рассуждает Михалков, добавляя, что не поддерживает оскорбления.

После, указал он, Семигин подал в суд иск о защите чести и достоинства, который был частично удовлетворен — Рассказова обязали выплатить 500 тысяч рублей.

«Я не хочу давать моральную оценку всему этому конфликту, это дело суда, прокуратуры, кого угодно», — сказал Михалков.

Он отметил, что действия оскорбленного депутата правомерны, а соотношение запрашиваемой Семигиным суммы вызывает у него сомнения — она была на миллион рублей больше, чем выплата, если бы блогер не вернулся с фронта.

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