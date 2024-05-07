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В России ускорился рост цен на металлолом

MMI: металлолом в России с начала года подорожал на 5-10%

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Shutterstock/Aleksandar Malivuk

Стоимость лома черных металлов в России с начала года выросла еще на 5-10% в зависимости от региона. Об этом пишет газета «Ведомости» со ссылкой на отчет отраслевого агентства Metals & Mining (MMI).

Сильнее всего цены за период с января по апрель подскочили в Уральском федеральном округе (УФО) — на 10%, достигнув 31 396 рублей за тонну с оплаченной перевозкой. На втором месте среди регионов Южный федеральный округ (ЮФО), где лом подорожал на 6,3%, до 32 331 рублей за тонну.

Темпы роста цен на металлолом в стране ускоряются, отметили в MMI. Для сравнения: лом в УФО по итогам всего 2023 года подорожал на 10%, а в ЮФО — на 13%.

Одной из причин увеличения стоимости лома является консолидация игроков на рынке, следует из отчета. Сейчас более половины от всей ломозаготовки в стране приходится всего на четыре компании: «Транслом», УВМ, СГМК и «Акрон».

До этого в России ввели безналичный расчет за сдачу металлолома.

Ранее мировые центробанки резко увеличили запасы золота.

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