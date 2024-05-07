Активность мозга при женском и мужском алкоголизме различается, выяснили ученые

Ученые из Йельского университета (США) обнаружили, что паттерны активности мозга, лежащие в основе тяги к алкоголю, отличаются у мужчин и женщин. Результаты исследования опубликованы в American Journal of Psychiatry (АJP).

Исследователи привлекли 77 взрослых людей (46 мужчин и 31 женщину) с проблемами, связанными с употреблением алкоголя, к участию в эксперименте. Во время проведения функциональной магнитно-резонансной томографии (ФМРТ) добровольцы рассматривали фотографии, на которых были изображены провоцирующие стресс сцены (например, травмы от применения огнестрельного оружия), сцены употребления алкоголя и нейтральные объекты природы. После просмотра каждого изображения участники оценивали свой уровень стресса и тягу к алкоголю.

Результаты ФМРТ показали, что паттерны мозговой активности, которые управляют эмоциями, вознаграждением, регуляцией стресса и контролем импульсов, отличаются у мужчин и женщин.

Женщины сообщали о более высоком уровне стресса после просмотра соответствующих изображений. Сцены употребления алкоголя вызывали более сильную тягу к нему у мужчин. При этом как желание употребить алкоголь, так и активность мозга мужчин была выше, чем у женщин в состоянии стресса. Женщины также продемонстрировали одинаковую степень тяги к спиртным напиткам при стрессе и под воздействием алкогольных фото-стимулов.

Ученые уточнили, что у женщин провоцирующие тревогу и стресс нарушения паттернов активности областей мозга были связаны с тягой к алкоголю. У мужчин, в свою очередь, зависимость была мотивирована сбоями в областях, связанных с сильным стрессовым возбуждением.

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