Самолеты F-16, поставка которых ожидается на Украину, в целом неплохи, но уступают в боевых возможностях современным российским истребителям. Такое мнение выразил генерал-майор запаса, депутат Госдумы от Крыма Леонид Ивлев, сообщает РИА Новости.

По словам Ивлева, недооценивать F-16 «было бы преступным», так как этот самолет — «неплохая машина, испытанная США во многих современных агрессивных войнах». Однако у современных российских самолетов фронтовой авиации технические возможности лучше: они способны раньше обнаруживать цели и применять более дальнобойные ракеты класса «воздух — воздух».

Ивлев полагает, что Вооруженные силы Украины не станут использовать F-16 над полем боя по причине полного господства там российской авиации. Генерал выразил мнение, что F-16 «будут действовать из засад, либо на предельной дальности пуска ракет по важным стратегическим объектам».

Однако это не спасет их от уничтожения.

«Где найдем F-16 — там и будет сбит», - подчеркнул депутат, отметив, что боевые характеристики этого американского самолета известны российским летчикам уже более тридцати лет.

7 мая в Киеве раскрыли, когда на Украину поступят первые истребители США F-16. Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) заявил, что обучение первых украинских пилотов планируется завершить конец мая, а первые самолеты F-16 прибудут на Украину уже в июле.

Ранее в МИД РФ заявили, что Москва будет воспринимать появляющиеся на Украине истребители F-16 как носителей ядерного оружия.