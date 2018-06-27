Дуда отменил уголовное наказание за обвинение Польши в холокосте

Президент Польши Анджей Дуда подписал поправки, которые отменяют уголовное наказание за обвинение поляков в холокосте. Об этом сообщает Reuters.

Речь идет о поправках в закон об Институте национальной памяти. Они исключают из закона пункт об уголовном наказании за приписывание Польше и полякам ответственности за преступления холокоста.

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С такой инициативой ранее выступил премьер Польши Матеуш Моравецкий. Он объяснил необходимость отмены уголовного наказания «защитой доброго имени Польши и исторической правды».

Позднее польский парламент также одобрил эти поправки.