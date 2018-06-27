Путин и Болтон затронули тему якобы вмешательства России в выборы США

Президент России Владимир Путин и советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон в ходе встречи кратко затронули тему якобы российского вмешательства в выборы в США, передает РИА «Новости» заявление помощника президента России Юрия Ушакова.

«Да, тема (якобы вмешательства России в выборы в США - ред.) упоминалась, очень кратко. С нашей стороны было четко заявлено, что российское государство в процессы в США не вмешивалось, не вмешивается и, тем более, не вмешивалось в выборы 2016 года», — сказал Ушаков.

Переговоры президента России Владимира Путина с советником президента США по нацбезопасности Джоном Болтоном в расширенном составе продолжались два часа.