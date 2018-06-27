Польский премьер предложил изменить закон о холокосте
Польский премьер Матеуш Моравецкий предложил изменить закон о холокосте, передает РИА «Новости».
По словам пресс-секретаря премьера Михала Дворчика, Моравецкий выступил за отмену уголовного наказания за обвинение польской стороны и поляков в преступлении холокоста. Премьер подчеркнул, что целью изменения закона о холокосте является «защита доброго имени Польши и исторической правды».
«Премьер-министр Матеуш Моравецкий обратился к маршалу сейма с просьбой о дополнении повестки дня сейма пунктом, касающимся поправок в закон об Институте национальной памяти», — заявил Дворчик.
Ранее посол Польши Яцек Ходорович заверил израильских председателей кнессета, что закон, который вводит ответственность за утверждения о причастности польского народа к холокосту и другим преступлениям Второй мировой войны, не будет применяться до рассмотрения в Конституционном суде.