Володин назвал отказ во въезде Примакову на Украину беззаконием

Председатель Госдумы Вячеслав Володин назвал грубым нарушением демократических принципов отказ во въезде на территорию Украины российскому журналисту Евгению Примакову, передает РИА «Новости».

«Отказ украинских властей российскому телеведущему Евгению Примакову во въезде на территорию страны, где он планировал принять участие в экспертной конференции ОБСЕ по свободе СМИ в Киеве — грубое нарушение базовых демократических принципов свободы слова и беспрепятственного доступа к информации», — заявил Володин.

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По его словам, поскольку подобные действия в отношении российских журналистов совершались многократно, стали системой, ситуация в целом требует незамедлительной реакции со стороны европейских парламентариев.

«ОБСЕ как организатору конференции по свободе СМИ в Киеве, на которую не смог попасть Евгений Примаков, необходимо дать жесткую оценку происходящему на Украине беззаконию», — добавил Володин.

Ранее российский журналист и председатель комиссии Общественной палаты России по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Евгений Примаков объяснил, почему ему запретили въезд на украинскую территорию на ближайшие пять лет.