Генсек Международной федерации журналистов возмутился поведением Украины

Генсек Международной федерации журналистов Энтони Белланже дал комментарий после того, как на украинскую территорию не пустили журналистку Полу Слиер. Об этом сообщает RT.

По словам Белланже, он «возмущен» запретом на въезд журналистки. Генсек также потребовал от украинской стороны объяснить свои действия.

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«Действия Украины полностью противоречат тому, как должна работать демократия», — заявил Белланже.

Ранее постпред России при ОБСЕ Александр Лукашевич прокомментировал отказ во въезде на украинскую территорию, который получили журналисты Евгений Примаков и Пола Слиер.