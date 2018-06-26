В ОБСЕ осудили запрет на въезд на Украину российским журналистам

Постпред России при ОБСЕ Александр Лукашевич прокомментировал отказ во въезде на украинскую территорию, который получили журналисты Евгений Примаков и Пола Слиер. Об этом он написал на своей странице в твиттере.

По словам Лукашевича, российская сторона осуждает произошедшее.

Реклама

«Действия Киева в отношении журналистов российских СМИ выглядят особенно цинично на фоне того, что они намеревались принять участие в конференции, организованной ОБСЕ», — заявил Лукашевич.

Ранее российский телеведущий и председатель комиссии Общественной палаты России по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Евгений Примаков дал комментарий после того, как ему отказали во въезде на украинскую территорию.