Президент Македонии отказался подписать соглашение о новом названии страны
Президент Македонии Гёрге Иванов отказался подписывать соглашение, согласно которому название страны должно быть изменено. Об этом пишет Kathimerini.
По мнению Иванова, соглашение противоречит конституции страны, а также резолюции Совбеза ООН.
«Я не принимаю идеи или предложения, которые могут поставить под угрозу национальную идентичность македонцев, особенности македонской нации и македонского языка», — заявил Иванов.
Ранее генсек ООН Антониу Гутерреш приветствовал подписанное Афинами и Скопье соглашение о новом названии Македонии призвал стороны к его ратификации.