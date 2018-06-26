МИД: посольство России направит Украине ноту протеста из-за отказа во въезде Примакову

Начальник отдела международных информационных проблем Департамента информации и печати МИД России Максим Буякевич сообщил о подготовке ноты протеста в украинское внешнеполитическое ведомство, передает РИА «Новости».

Отмечается, что подготовка ноты протеста связана с отказом во въезде на украинскую территорию, который получил российский телеведущий Евгений Примаков.

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«По Примакову — наше посольство в Киеве готовит ноту протеста в МИД Украины», — заявил Буякевич.

Ранее сообщалось, что двум британским прыгунам в воду отказано во въезде на территорию Украины из-за визита в Крым.