Асад: мир живет по законам джунглей

Президент Сирии Башар Асад заявил, что невозможно предотвратить очередные провокации в стране, поскольку «мир живет по законам джунглей». Об этом он сказал в интервью Ираде Зейналовой, сообщает сайт ntv.ru.

Асад назвал провокациями инсценировки применения химоружия в Сирии. По его словам, они не имеют ничего общего с реальностью.

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«Это плод их (стран Запада. — «Газета.Ru») собственного воображения, воображения их СМИ, что-то, что придумывается их средствами массовой информации и дальше распространяется по миру через интернет и другие медиа. Поэтому предотвратить провокацию невозможно», — сказал сирийские президент.

По словам Асада, «американцы постоянно врут и сразу же атакуют».

«Когда нет уважения к международным нормам, когда нет эффективных институтов ООН, вы не можете говорить о предотвращении провокаций, мир живет по законам джунглей», — добавил сирийский лидер.

Он заключил, что США превратили Сирию в одно из главных полей боя за передел мира.

Ранее сообщалось, что в Минобороны России разоблачили инсценировку химатаки в Сирии.