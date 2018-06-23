Пресс-секретаря Белого дома выгнали из ресторана из-за работы на Трампа

В США владелица одного из ресторанов потребовала от пресс-секретаря Белого дома Сары Сандерс покинуть заведение из-за работы на президента Дональда Трампа. Об этом Сандерс написала в своем твиттере.

«Прошлой ночью владелец Red Hen в Лексингтоне, штат Вирджиния, сказала, чтобы я ушла, потому что я работаю на Трампа, и я вежливо покинула заведение», — написала она.

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Сандерс добавила, что «старается относиться к людям, в том числе к тем, с кем не согласна, с уважением».

Ранее сообщалось, что импичмент президенту США Дональду Трампу поддерживают 42% опрошенных американцев.