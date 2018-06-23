«Ъ»: влиятельные чиновники выступили против реформы силовых структур

Российские власти обсуждали идею крупной реформы силовых структур, однако позднее от нее отказались. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источник в руководстве одного из федеральных ведомств.

По данным источника, реформа подразумевала слияние ФСБ, СВР и ФСО в единое ведомство. В таком случае глава ФСБ Александр Бортников мог перейти на работу в Совбез, а нынешний глава СВР Сергей Нарышкин возглавил бы объединенный орган.

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Однако, по информации издания, реформа «не нашла понимания» у ряда влиятельных чиновников.

«Победили те, кто считал, что работа разведки и контрразведки должны быть разделены», — резюмировал источник газеты.

Подчеркивается, что среди противников реформы был и спецпредставитель президента по вопросам экологии и природоохранной деятельности, экс-глава АП Сергей Иванов.