СМИ: Трамп бросил Меркель на стол конфеты во время G7

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Во время саммита G7 президент США Дональд Трамп достал из кармана две конфеты Starburst и кинул их на стол для канцлера ФРГ Ангелы Меркель.

Об этом в интервью телеканалу CBS рассказал политолог Ян Бреммер.

Бреммер прокомментировал ставшую знаменитой фотографию, где изображен сидящий Трамп со скрещенными руками на груди и стоявшими вокруг него членами G7. По его словам, Трамп долго сидел в таком состоянии, после чего сказал: «Окей, я подпишу его». Речь идет об итоговом заявлении лидеров «большой семерки», на подписании которого настаивали участники встречи.

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После этого Трамп встал, достал из кармана две конфеты Starburst и бросил их на стол для Меркель.

«Вот, Ангела! И не говорите, что я никогда вам ничего не даю», — такими словами Трамп обратился к Меркель.

Ранее канцлер Германии Ангела Меркель прокомментировала заявление президента США Дональда Трампа о высоком уровне преступности в ФРГ.