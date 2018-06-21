В Кремле рассказали, о чем говорили Путин и Гутерреш

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков рассказал, о чем шла речь на встрече Владимира Путина и генсека ООН Антониу Гутерреша. Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам Пескова, вопрос о заключенных на российской территории украинцах не поднимался.

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«Обсуждались, в основном, острые международные проблемы, затрагивалась ситуация с судом, с выходом США (из СПЧ ООН. – Газета.Ru), другие острые вопросы», — рассказал Песков.

Ранее глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров прокомментировал выход США из Совета ООН по правам человека. По словам министра, Москва надеется, что решение Вашингтона не является окончательным, и США подтвердят приверженность ООН в отношении соблюдения прав человека.