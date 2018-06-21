Трамп: КНДР вернула останки 200 американских солдат

Президент США Дональд Трамп заявил на митинге своих сторонников, что власти Северной Кореи передали Соединенным Штатам останки 200 американских солдат, которые погибли во время Корейской войны 1950-1953 годов. Трансляция выступления Трампа выложена в твиттере президента.

«Мы вернули останки наших павших великих героев», — сказал Трамп на митинге своих сторонников, который проходил в городе Дулут штата Миннесота.

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Президент добавил, что Пхеньян вернул останки 200 солдат США.

Ранее агентство Reuters сообщало, что Северная Корея в ближайшие несколько дней может начать процесс передачи останков американских военных. Отмечалось, что северокорейская сторона передаст останки командованию ООН в Южной Корее, а после этого они будут отправлены на базу ВВС Хикэм на Гавайях.